Tramwaj do Wilanowa. Od czwartku zmiany na Sobieskiego. Będzie nowy buspas

Zasadzono już pierwsze drzewa – od początku listopada to ponad 130 lip i grabów. Jak przypominają urzędnicy, na całej trasie tramwaju do Wilanowa posadzonych zostanie łącznie tysiąc drzew.

Monitorują ulice w rejonie prac

Ratusz zapewnia, że od początku budowy ulice w rejonie prac na trasie tramwaju do Wilanowa są uważnie monitorowane przez służby drogowe i nadzór ruchu komunikacji miejskiej. "Pozwoliło to poznać zachowania kierowców i pasażerów, które zmieniły się po wytyczeniu objazdów. Na podstawie tych danych zmieniona zostanie organizacja ruchu na odcinku ul. Jana III Sobieskiego – między ul. Beethovena a Dolną" - wskazano w komunikacie na ten temat.

Zmiany w ruchu od czwartku

W czwartek, 5 stycznia, od samego rana drogowcy udostępnią na ulicy Sobieskiego buspas w stronę centrum. Będzie on funkcjonował od ulicy van Beethovena niemal do samego skrzyżowania z ulicami Dolną i Chełmską. Tak jak dotychczas, kierowcy indywidualni jadący w stronę Śródmieścia będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu – obok buspasa. Przed skrzyżowaniem z Dolną i Chełmską dostępny będzie jeden pas przeznaczony do skrętu w lewo i drugi – do jazdy prosto i w prawo.