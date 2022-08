Tragedia na Jagiellońskiej. Tramwaj przyciął nogę i przeciągnął pięciolatka kilkaset metrów. Dziecko nie żyje

czytaj dalej

- To było biuro, które nie było monitorowane, my tak naprawdę nie wiemy, jak ono funkcjonowało, jakie umowy i ile tych umów podpisywało. Nie było w żaden sposób kontrolowane. Trudno powiedzieć wprost, czy miało to wpływ na to, że doszło do wypadku - oceniła rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska. W szpitalach po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji wciąż przebywa 18 osób.