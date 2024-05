"Autor sukcesu" "najbezpieczniejszego miasta w Polsce" w stołecznym ratuszu

Tomasz Tosza, obecnie jeszcze zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, będzie pracować w warszawskim ratuszu. Śląskie miasto już kilka lat okrzyknięto najbezpieczniejszym w Polsce, a on uważany jest za autora tego sukcesu.

Informację o transferze przekazał na platformie X (dawny Twitter) miejski radny, współzałożyciel stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencwel. "Mocny news: Tomasz Tosza, autor sukcesu Jaworzna w walce o bezpieczeństwo ruchu drogowego, przenosi się do warszawskiego Ratusza" - napisał Mencwel. "Świetna wiadomość. Tomku, możesz liczyć na pełne wsparcie radnych Miasto Jest Nasze w walce o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie" - dodał radny.

Tomasz Tosza jest obecnie zastępcą dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Brał udział we wdrażaniu wizji ZERO, czyli programu, który doprowadził do zmniejszenia o 80 procent liczby ciężkich wypadków na terenie miasta. Za jego kadencji Jaworzno zostało okrzyknięte "najbezpieczniejszym miastem w Polsce". Statystyki wypadków zmalały między innymi dzięki zwężaniu ulic.