The Weeknd i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym. Jak dojechać na koncerty?

Abel "The Weeknd" Tesfaye przyjedzie do Warszawy w ramach trasy "After Hours til Dawn Stadium Tour". Stolica to przedostatni przystanek muzyka w europejskiej części trasy koncertowej. Z kolei Imagine Dragons są w połowie krótkiego tournée po Europie i Azji. Muzycy promują swój album "Mercury – Acts 1 & 2". Zespół wystąpi w Polsce już po raz czwarty.