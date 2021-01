Samochodem przez Park Bródnowski. Wśród pieszych, wózków i dzieci

Kierowca toyoty jedzie pomiędzy pieszymi przez Park Bródnowski. Na filmie, który otrzymaliśmy od czytelnika, widać, jak samochód wjeżdża w alejkę pomiędzy ławkami. Osoby, które akurat przechodzą, odsuwają się na boki. Przed maską toyoty idzie między innymi kobieta z dziecięcym wózkiem. Kierowca w końcu mija pieszych i jedzie dalej. - Kierowcy nie znają Prawa o ruchu drogowym, o tym, że nie jeździ się wzdłuż po chodniku. I co jest smutne, piesi też tego nie wiedzą. Zamiast reagować, to się rozstępują, nawet w parku - ocenia autor nagrania, udostępnionego na kanale youtube'owym "Stop cham". Film przesłał również nam.

Chodnikami mogą tylko służby

I dodała, że w pobliżu powstaje "budynek techniczny". - Jedyny dojazd do niego jest rzeczywiście przez alejki. Osoba, która twierdzi, że jedzie do tej budowy, powinna mieć przy sobie upoważnienie, na przykład z urzędu dzielnicy lub z firmy, którą reprezentuje. I to pozwala na przejazd przez ten teren. Bo tak naprawdę w parkach chodnikami mogą jeździć jedynie służby: straż miejska czy policja, a jeśli ktoś nie posiada upoważnienia, to nie może - zaznaczyła Sulich.