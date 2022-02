102 kilometry na godzinę za szybko. Policja publikuje nagrania z warszawskich dróg

Choć 1 stycznia wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który wielu kierowcom kazał zdjąć nogę z gazu, to wciąż nie brakuje takich, którzy jeżdżą dużo za szybko. Stołeczna drogówka pokazała nagranie z udziałem trzech drogowych piratów. Rekordzista pędził ponad 160 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje 60.

Mandaty, punkty karne, stracone prawa jazdy

Podaje też, że większość kierowców zatrzymanych do kontroli swoje zachowanie tłumaczy "ciągłym pośpiechem i ciągłym spóźnieniem". - Pamiętajmy, to nikogo nie tłumaczy, gdy dochodzi do tragedii - podsumowują policjanci "drogówki".