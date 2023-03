Zimowa aura w Warszawie i okolicach. Auta w rowie, śliskie chodniki

Oblodzone jezdnie doskwierają kierowcom na drogach lokalnych pod Warszawą. W powiecie warszawskim zachodnim dwa auta wpadły do rowu. W samej stolicy warunki do jazdy są znacznie lepsze. Gorzej jest na chodnikach, w wielu miejscach zalega pokrywa śnieżna.

O trudnych warunkach na drogach pod Warszawą informuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. Do dwóch zdarzeń doszło w miejscowościach Kręczki i Macierzysz w powiecie warszawskim zachodnim. - Auta wypadły z jezdni i wpadły do przydrożnego rowu. W obu miejscach interweniują strażacy - podał Zieliński.

Kazimierz Jaworski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu informuje, że na terenie powiatu doszło niemal jednocześnie do trzech zdarzeń. - Przed godziną 7 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w miejscowości Macierzysz przy ulicy Sochaczewskiej samochód wpadł do rowu. Kierująca z urazem głowy została zabrana do szpitala. Następnie w miejscowości Szczekuły zderzyły się dwa auta osobowe. W tym zdarzeniu nie było osób poszkodowanych - przekazał Jaworski.

Dodał, że do trzeciego zdarzenia doszło w miejscowości Kręczki. - Dachował samochód dostawczy, wpadł do rowu. Nikomu nic się nie stało - wskazał strażak. Ostrzegł, że na drogach jest bardzo ślisko. - Apelujemy do kierowców o ostrożność - powiedział Jaworski.

Ślisko w powiecie warszawskim zachodnim Auto wpadło do rowu w Kręczkach | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Auto wpadło do rowu w Kręczkach | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Auto wpadło do rowu w Strzykułach | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Auto wpadło do rowu w Kręczkach | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Po godzinie 7.30 nasz reporter poinformował o kolejnym zdarzeniu, znów w miejscowości Macierzysz. - Osobowy opel wpadł. poślizg, zjechał z jezdni i uderzył w skrzynkę gazową znajdującą się przy posesji. Nie doszło do wycieku gazu. Na miejscu jest policja - poinformował.

Auto wjechało w skrzynkę gazową Auto wjechało w skrzynkę gazową | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Auto wjechało w skrzynkę gazową | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Auto wjechało w skrzynkę gazową | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Śliskie chodniki w Warszawie

W samej stolicy warunki na drogach są dobre. Jezdnie są czarne. Jak informował w nocy z poniedziałku na wtorek dyspozytor Zarządu Oczyszczania Miasta, na ulice którymi kursują autobusy miejskie wyjechało 170 posypywarek. "To w sumie 1600 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic" - przekazał w komunikacie.

Nieco trudniejsza sytuacja panuje na chodnikach. Niektóre są odśnieżone, ale w wielu miejscach rano leżała cienka warstwa śniegu oraz lodu.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia o oblodzeniu dla części powiatów w województwach lubuskim, wielkopolskim oraz łódzkim. Jednak ślisko może być w całym kraju.

Prognozuje się lokalne zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co spowoduje ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopni Celsjusza, a przy gruncie spadnie do około -5 st. C.

Śliskie chodniki w Warszawie tvnwarszawa.pl

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, tvnmeteo.pl