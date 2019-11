11 listopada w Warszawie: zgromadzenie narodowców dobiega końca, Wisłostrada już przejezdna

Uroczystości państwowe na placu Piłsudskiego, marsze, imprezy oraz Bieg Niepodległości - tak przebiega 11 listopada w stolicy. Największe utrudnienia czekają nas w centrum. Są objazdy i zakazy parkowania. Autobusy i tramwaje jeżdżą zmienionymi trasami. Na tvnwarszawa.pl relacjonujemy obchody Święta Niepodległości.

19.05 Przed Stadionem Narodowym trwa zorganizowana przez środowisko narodowców część artystyczna, jednak wielu z uczestników marszu jedzie już do domu. Zgromadzenie powoli dobiega końca.

19.02 Chwilę po godzinie 19.00 Tomasz Oleszczuk z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji poinformował nas, że Wisłostrada jest już przejezdna.

18.09 Wciąż zamknięte są Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego do Wisły, most Poniatowskiego i aleja Poniatowskiego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami także na Wybrzeżu Szczecińskim i Wale Miedzeszyńskim w okolicach przeprawy. Do tego utrudnienia są na Wisłostradzie pomiędzy mostem Łazienkowskim a Cytadelą, a także na Marszałkowskiej na wysokości domów centrum. 17.56 Na błoniach przy Stadionie Narodowym do godziny 19 mają trwać występy artystyczne po marszu narodowców. 17.46 - Zgromadzenie zakończyło się - powiedział o marszu Antify Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. 17.07 Pojawiają się informacje o frekwencji podczas poniedziałkowego marszu narodowców. Według rzecznika ratusza Kamila Dąbrowy w kulminacyjnym momencie było to około 47 tysięcy osób. Z kolei rzecznik organizatora marszu Damian Kita szacuje, że było ich około 150 tysięcy.

16.56 Marsz narodowców dotarł na błonia Stadionu Narodowego, gdzie do godziny 19 po zakończeniu przemarszu mają trwać występy artystyczne.

16.34 Marsz Antyfaszystowski, który po godz. 14 wyruszył z placu Unii Lubelskiej zmierza z placu Konstytucji w kierunku placu Trzech Krzyży, gdzie ma się zakończyć. W tym roku antyfaszyści idą pod hasłem "Za wolność Waszą i naszą!". Mają też transparenty z hasłami takimi jak: "Precz z homofobią", "Precz z faszyzmem", "Nigdy więcej faszyzmu, "11 Listopada "NIE" rasistom i faszystom", "Wolna Polska", "Różnorodność wzmacnia naród", "Antyfaszyzm to nasz obowiązek". W środku pochodu uczestnicy niosą dużą tęczową flagę. Wśród manifestujących są m.in. poseł-elekt Krzysztof Śmiszek z Wiosny i posłanka-elekt Magdalena Biejat z Lewicy-Razem. Obecni są również: Barbara Nowacka i Klaudia Jachira.

16.17 - Czoło marszu narodowców zbliża się do Stadionu Narodowego - relacjonował Paweł Łukasik, reporter TVN24. 15.58 Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, zamknięte zostały ulice Kruczkowskiego, Solec i Wisłostrada w okolicy mostu Poniatowskiego. Autobusy linii 118 i 185 jeżdżą trasami objazdowymi. 15.40 Po godzinie 15 z ronda Dmowskiego ruszył marsz narodowców. Rozpoczęcie poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, a także występy artystyczne. 15.34 - Protestujący przy palmie zostali wezwani do zaprzestania blokowania legalnego zgromadzenia. Ponieważ się nie dostosowali, to ich zgromadzenie zostało rozwiązane. Policja usunęła ich spod palmy - relacjonuje Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. Zdjęty został też baner z napisem "Konstytucja". - W trakcie zabezpieczenia realizowanego przez policjantów najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zgromadzenie spontaniczne na trasie Marszu Niepodległości zostało rozwiązane z uwagi na fakt, że jego przebieg powodował poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Mówimy m.in. o zagrożeniu życia i zdrowia osób – powiedział Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. I dodał, że "wielokrotnie policjanci zwracali się do organizatora zgromadzenia spontanicznego o opuszczenie ronda". - Na miejscu działał m.in. zespół antykonfliktowy. Z naszej strony kierowane były liczne komunikaty. Zgromadzenie zostało przez nas rozwiązane – zaznaczył Marczak.

15.08 Po zakończonym Biegu Niepodległości, który przebiegał między innymi aleją Jana Pawła II, autobusy i tramwaje wracają na swoje trasy 14.47 "Tzw. happening KOD-u przed Grobem Nieznanego Żołnierza to absolutny skandal. Nie ma akceptacji dla takich zachowań. MON złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego" - zapowiedział szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.

Happening w niedzielę zorganizowała "Lotna Brygada Opozycji" i performer Leszek Piątkowski. Na zdjęciach publikowanych na Twitterze widać, jak Piątkowski w niewielkim, tekturowym czołgu porusza się w pobliżu żołnierzy podczas zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 14.33 Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, zamknięty jest przejazd Wybrzeżem Szczecińskim przy moście Poniatowskiego. Autobusy linii 146, 147 w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska) jadą: - od skrzyżowania Zamoyskiego / al. Zieleniecka: zawrotka na skrzyżowaniu w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona i dalej swoimi trasami - w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska): od ronda Waszyngtona: al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) – Lubelska i dalej swoimi trasami. 14.22 Na placu Zbawiciela zebrali się uczestnicy zgromadzenia "Za wolność Waszą i Naszą". Organizatorzy zapewniają, że ma to być "wesoły i taneczny pochód", podczas którego świętowane mają być wolność, równość i solidarność. Spodziewają kilku, kilkunastu tysięcy osób. Jak przekonują, ma to być alternatywa wobec marszu narodowców.

Zgromadzenie na placu Zbawiciela TVN24

14.05 Na rondzie Dmowskiego zgromadzili się uczestnicy marszu narodowców. Mają wyruszyć po godzinie 15. Przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym aż na błonia przy Stadionie Narodowym. 13.37 Na rondzie de Gaulle’a zebrała się grupa kilkudziesięciu osób, które przyniosły ze sobą wielki baner z napisem "Konstytucja". Wokół uczestników zgromadzenia ustawili się policjanci.

- To spontaniczne zgromadzenie - mówi Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Zaznacza też, że "na razie może się ono tam odbywać".

Po godzinie 14 przez rondo ma przejść marsz narodowców, który Alejami Jerozolimskimi będzie przemieszczać się na błonia Stadionu Narodowego.

13.35 Zakończyła się uroczystość na placu Piłsudskiego. Żołnierze przejdą teraz Traktem Królewskim przed Muzeum Wojska Polskiego.

13.05 Trwa składanie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wiązanki składają przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, reprezentanci kombatantów, a także korpusu dyplomatycznego.

12.47 Po uroczystej zmianie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęło się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy.

- Kiedy stoimy tutaj 11 listopada na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, placu świadków tylu niezwykłych historycznych wydarzeń, czasem trudnej, ale i niesamowitej, radosnej historii naszego kraju, kiedy patrzymy na stojących tutaj pięknych polskich żołnierzy, kiedy patrzymy na to, jak lśni polska broń, jak złotych kłosów łan w listopadowym słońcu, kiedy nad nimi łopoczą biało-czerwone sztandary przyniesione tutaj przez szczęśliwych i uśmiechniętych rodaków (...) to chce się powiedzieć - bo na usta cisną się słowa piosenki - "ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście" - mówił prezydent.

12.29 Na uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza obecni są, obok prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, między innymi premier Mateusz Morawiecki, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, a także przedstawiciele władz wojskowych, kościelnych oraz partii politycznych.

Jednym z punktów uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci na cześć rodaków, którzy oddali życie w walce o niepodległość. Później pluton salutowy oddał serię 21 wystrzałów armatnich, czyli tak zwany salut narodowy, a harcerze złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza znicz z Ogniem Niepodległości.

12.21 Po rozpoczęciu uroczystości na placu Piłsudskiego odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. W ramach akcji "Niepodległa do hymnu" wybrzmiał on też w wielu miejscach w Polsce i na świecie - zarówno podczas oficjalnych uroczystości państwowych, jak i podczas niewielkich uroczystości lokalnych.

Mazurka Dąbrowskiego słychać było także w wielu innych miejscach Warszawy. Z wieży Zamku Królewskiego popłynęły dźwięki hymnu, a warszawiacy i turyści zgromadzeni pod Kolumną Zygmunta na placu Zamkowym zaśpiewali razem z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze.

Zaśpiewać hymn można było także w Łazienkach Królewskich oraz przed Pałacem Mostowskich, gdzie śpiewał Chór Komendy Stołecznej Policji, stołeczni policjanci i pracownicy cywilni KSP.

12.00 Na placu Piłsudskiego rozpoczęła się uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości bierze udział ponad 700 żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Reprezentują oni Wojska Lądowe, Si��y Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Obrony Terytorialnej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Polską Policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, Krajową Administrację Skarbową, a także Straż Marszałkowską.

11.25 Uczestnicy 31. Biegu Niepodległości są już na trasie. Najpierw pobiegną wschodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku ronda Radosława) ciągu: aleja Jana Pawła II - ul. Chałubińskiego - aleja Niepodległości. Zawrócą na skrzyżowaniu z Rakowiecką i pobiegną zachodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku Mokotowa) ciągu ulic: aleja Niepodległości - Chałubińskiego - aleja Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami.

11.03 Na starcie 31. Biegu Niepodległości w rejonie ulicy Stawki gromadzą się uczestnicy. Do sportowej rywalizacji stanie również drużyna TVN24. W sumie na trasie pojawi się około 22 tysięcy biegaczy.

10.55 Przed pomnikami Ojców Niepodległości kwiaty złożyła delegacja Prawa i Sprawiedliwości wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

10.36 W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślił, że obchodząc 101. rocznicę odzyskania niepodległości, powracamy myślą do wydarzeń, które sprawiły, że jesienią 1918 roku nasz kraj powrócił na mapy świata. Polacy po 123 latach niewoli odzyskali swój ojczysty dom.

- Zapewne było wiele przyczyn tego wielkiego sukcesu. Warto jednak zauważyć, że jedną z najważniejszych było wzajemne zaufanie. Polacy z trzech zaborów, o różnych przekonaniach politycznych, wierzący i niewierzący, katolicy, prawosławni i ewangelicy oraz wyznawcy innych religii, wznieśli się ponad wszelkie podziały. Stanęli w jednym szeregu. Odzyskanie niepodległości oraz służbę odradzającej się Rzeczypospolitej uznali za cel, który wszystkich zjednoczył - mówił w homilii biskup polowy.

Jego zdaniem dziś, w Narodowe Święto Niepodległości, "trzeba z całą mocą powiedzieć, że również w życiu naszego narodu bardzo potrzeba zgody i wzajemnego zaufania". - Od zaufania zbudowanego na prawdzie zależy przyszłość ojczyzny - podsumował.

10.25 Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega: ruch tramwajowy w alei Solidarności został wstrzymany. Tramwaje nie jeżdżą na odcinku od Dworca Wileńskiego do Kercelaka.

10.22 Chwilę po godzinie 10 przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej kwiaty złożyli przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

10.09 - Na wysokości ulicy Emilii Plater ustawione są betonowe bariery. Wygradzają one obie jezdnie Alej Jerozolimskich i torowisko. Jest też patrol policji, który kieruje ruchem na wypadek, gdyby pojawili się tu kierowcy nieświadomi planowanych na dziś zmian w ruchu - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Ratusz zapowiadał, że przed marszem narodowców policja ustawi betonowe bariery w trzynastu miejscach. Mają one zabezpieczać trasę przemarszu.

Jak zaznacza nasz reporter, mimo ograniczeń w centrum, nie tworzą się jak na razie korki. - Ruch w tej części miasta jest bardzo mały - dodaje.

Kierowcy muszą liczyć się również z zamknięciem alei Jana Pawła II. O godzinie 11.11 wystartuje Bieg Niepodległości.

9.18 O godzinie 9 rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej. Przewodniczy jej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosi biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W nabożeństwie uczestniczą prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz i członkowie rządu.

Zostanie też odmówiony "Akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej". Zapłonie również po raz trzeci Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 roku z życzeniem, aby zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie wolna.

9.10 W drodze na nabożeństwo w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie prezydent Andrzej Duda złożył kolejne wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości. Po odjeździe sprzed pomnika Wincentego Witosa, prezydencka kolumna zatrzymywała się jeszcze przed pomnikami Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz Józefa Piłsudskiego.

8.45 "Zamknięte są Aleje Jerozolimskie od Emilii Plater do ronda Waszyngtona oraz wloty ulic poprzecznych. Autobusy i tramwaje przejeżdżające przez centrum skierowane na objazdy" - ostrzega na Twitterze Zarząd Transportu Miejskiego. I dodaje, że służby zamknęły też dla ruchu Aleje Ujazdowskie na odcinku od placu Trzech Krzyży do Spacerowej.

Ruch tramwajowy został już wyłączony na Marszałkowskiej i Andersa (na odcinku do Andersa do placu Zbawiciela). Składy nie kursują też w alei Jana Pawła II (od alei Solidarności do ronda Czterdziestolatka) i w Alejach Jerozolimskich (od ronda Waszyngtona do placu Starynkiewicza).

Informacje o aktualnych zmianach w komunikacji miejskiej są zamieszczane na bieżąco na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

8.00 Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Chwilę później zjawił się tam prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z delegacją.

Oficjalne uroczystości

Oficjalne uroczystości związane z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się od mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz państwowych. W drodze na nabożeństwo prezydent Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości - Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

W samo południe na placu Piłsudskiego rozpocznie się uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości żołnierze przemaszerują przez Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich.

Marsz, bieg, zgromadzenia

Świętować będą też dziś uczestnicy kilkunastu zgromadzeń. Jak zapowiadał ratusz, część z nich ma charakter stacjonarny. Największe utrudnienia spowoduje marsz narodowców, który około godziny 14 ruszy z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Od rana w centrum rozstawiane są betonowe przegrody, które mają zabezpieczyć trasę marszu.

Tradycyjnie odbędzie się też Bieg Niepodległości. Impreza sportowa planowana jest w godzinach 11-13. Uczestnicy pobiegną ciągiem ulic: aleja Jana Pawła II - Chałubińskiego - aleja Niepodległości.

Inne zaplanowane na poniedziałek zgromadzenia to między innymi przejazd 650 motocyklistów z Wesołej na Mokotów (w godzinach 14-20). Z kolei Antifa organizuje marsz w Śródmieściu. Około pięciu tysięcy uczestników przejdzie z placu Unii Lubelskiej, na plac Trzech Krzyży.

Wydarzenia kulturalne

Na Krakowskim Przedmieściu o godzinie 13 zaplanowano rozpoczęcie "Festiwalu Niepodległa". W ramach wydarzenia będzie można nauczyć się polskich tańców i wspólnie zatańczyć poloneza. Będzie też szansa, aby obejrzeć zabytkowe automobile, sikawki konne i powozy. Porządku strzec będą policjanci w historycznych mundurach. W Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury oglądać będzie można ekspozycję "Czapki z głów".

W ramach festiwalu przed Pałacem Prezydenckim o godz. 17 odbędzie się koncert "Gramy dla Niepodległej". Wystąpi tam Golec uOrkiestra w programie Symphoethnic. Na jednej scenie wspólnie zagra 60 muzyków. Koncert zakończy wspólne odśpiewanie polskiego hymnu po góralsku i rozwinięcie 100-metrowej flagi Polski. W koncercie ma wziąć udział prezydent Andrzej Duda. Zakończenie festiwalu z paradą finałową zaplanowane jest na godz. 20.30.

