Święto Wojska Polskiego. Prezydent dotarł na defiladę wojskowym autem

Po raz pierwszy bez posowieckiego sprzętu

Ostatnim przygotowaniom, na półtorej godziny przed defiladą, przyglądał się reporter TVN24 Artur Molęda. Jak podkreślił, plan jest bardzo napięty, bo jest do pokazania mnóstwo sprzętu. - Co ciekawe, nie będzie żadnego postsowieckiego sprzętu, który do tej pory był na wyposażeniu polskiej armii i co roku, na każdej defiladzie był demonstrowany - zauważył reporter.