Świąteczno-noworoczny rozkład jazdy w komunikacji miejskiej

Warszawski Transport Publiczny w okresie świątecznym będzie funkcjonował inaczej. Autobusy, metro i tramwaje pojadą według zmienionych rozkładów jazdy.

Świąteczno-noworoczny to czas mniejszego ruchu, wiele dni jest wolnych od pracy. Uczniowie i studenci mają przerwę w zajęciach. Mniej pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej, dlatego jak co roku stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego przygotował zmiany, które dostosują kursowanie WTP do zapotrzebowania.

Pierwsze zmiany w rozkładach jazdy pojawią się już dzień przed Wigilią, w sobotę 23 grudnia. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 196 i 200, na ulice wyjadą autobusy specjalnej linii C40, które dowiozą pasażerów z metra Młociny pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego. Dodatkowo, w godzinach 9:00-16:00, w to samo miejsce będą podjeżdżały również autobusy linii 250. Wielu warszawiaków odwiedza groby bliskich w Wigilię, dlatego autobusy linii cmentarnej będą kursowały również 24 grudnia.

Wigilia i Boże Narodzenie w komunikacji miejskiej

W Wigilię autobusy będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy, a tramwaje według rozkładów specjalnych. Kursowanie wybranych linii autobusowych i tramwajowych będzie zawieszone. Od godzin popołudniowych część taboru zacznie zjeżdżać do zajezdni, dodatkowo kursowanie wybranych linii zostanie zawieszone. Metro tego dnia do godz. 15:00 będzie kursowało zgodnie z niedzielnym rozkładem, potem natomiast co ok. 7 minut. W noc z 24 na 25 grudnia będą kursy nocne.

W święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia świątecznego – dla autobusów linii dziennych; i specjalny – dla tramwajów (kursy co ok. 10 lub 20 minut, w zależności od linii), wraz zawieszeniem wybranych linii. Metro w godz. 6:00-23:00 będzie kursowało co 6-7 minut, w pozostałych godzinach co ok. 10 minut. W nocy z 25 na 26 grudnia uruchomione zostaną nocne kursy metra.

Tramwaj świąteczny w Warszawie UM Warszawa

W następnych dniach, tj. od 27 do 29 grudnia, autobusy zasadniczo będą jeździły według rozkładów dnia powszedniego, z zawieszeniem kursowania lub korektą rozkładów i tras wybranych linii. Nie będzie kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły. Tramwaje w godzinach szczytu przyjadą na przystanki co 5 lub co 10 minut, poza szczytem co 7 i pół minuty lub co 15 minut. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało co 3 minuty i 30 sekund, a w noc z 29 na 30 grudnia będą nocne kursy.

Ostatnie dni grudnia i Trzech Króli

W ostatnie dwa dni 2023 roku (30-31 grudnia) w Warszawskim Transporcie Publicznym obowiązywał będzie standardowy rozkład jazdy (z wyjątkiem kilku linii autobusowych). W noc sylwestrową będzie jeździło metro.

W poniedziałek, 1 stycznia, dla autobusów będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia świątecznego, z zawieszeniem kursowania lub korektą rozkładów i tras wybranych linii, a rozkład specjalny dla tramwajów (kursy co ok. 10 lub 20 minut, w zależności od linii), wraz zawieszeniem wybranych linii. Metro w godz. 6:00-23:00 będzie kursowało co 6-7 minut, w pozostałych godzinach natomiast co ok. 10 minut.

Tramwaje będą kursowały według weekendowego rozkładu jazdy, a metro – według niedzielnego (w nocy z 6 na 7 stycznia będą również kursy nocne). Autobusy przez cały weekend będą jeździły "świątecznie", z zawieszeniem kilku wybranych linii.

Szczegółowe zmiany w rozkładach jazdy są dostępne na stronie WTP.

