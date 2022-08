Policja: gdy zobaczył psa na poboczu, przyspieszył i go potrącił. Zwierzę nie przeżyło

Z relacji właściciela psa i świadków wynika, że 62-latek kierujący peugeotem umyślnie rozjechał psa na warszawskim Ursynowie. - Mimo przewiezienia zwierzęcia do weterynarza i walki o jego życie nie udało się go uratować. Zatrzymanemu mężczyźnie może grozić do trzech lat więzienia - przekazał rzecznik ursynowskiej policji podkomisarz Robert Koniuszy.