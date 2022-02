Subaru wbite w tył auta dostawczego. Utrudnienia na trasie S2

Na trasie S2 na wysokości ulicy Regulskiej doszło do zderzenia osobowego subaru i dostawczego mercedesa. Z informacji naszego reportera wynika, że kierowca tego pierwszego auta trafił do szpitala. Są duże utrudnienia w ruchu, które obejmują także węzeł Konotopa.

Do zdarzenia doszło na trasie S2 za węzłem Konotopa na wysokości ulicy Regulskiej w kierunku Ursynowa. - Kierowca subaru uderzył w tył dostawczego mercedesa, po czym jego auto zawisło na tym dostawczaku. Subaru jest mocno rozbite od strony pasażera, ma zgnieciony dach. Kierowca został zabrany do szpitala - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

- Przed godziną 9 doszło do zdarzenia auta osobowego i dostawczego. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła do szpitala. Utrudnień trzeba spodziewać się w rejonie 458. kilometra trasy S2 w kierunku Ursynowa. Na miejsce przyjechały najpierw jednostki z terenu Warszawy, jednak po dojeździe dwóch zastępów z powiatu pruszkowskiego, te stołeczne wróciły do koszar. Nasze działania zakończyły się o godzinie 10 - przekazał Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.