Strefa Tempo 30 w Warszawie. Mieszkańcy mogą zabrać głos

Warszawa przygotowuje się wprowadzenia stref Tempo 30. Po zmianach maksymalna prędkość na niektórych ulicach dojazdowych wynosiłaby 30 kilometrów na godzinę. Powstał już projekt z mapą pokazującą obszar zmian. Na dwóch zaplanowanych w listopadzie spotkaniach na żywo i dwóch wirtualnych mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie, pierwsze z nich odbędzie się już we wtorek.

Władze Warszawy zamierzają wprowadzić obszary ruchu uspokojonego, w których maksymalna dopuszczalna prędkość wyniesie 30 kilometrów na godzinę. Strefy Tempo 30 mają objąć swym zasięgiem około 60 procent ulic i 90 procent powierzchni stolicy. Zanim to się stanie, projekt ma być skonsultowany z mieszkańcami.

- Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy powinni podejść do nich bardzo poważnie, bo to bardzo istotny element funkcjonowania miasta - zachęca w komunikacie o konsultacjach Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. - Strefy ruchu uspokojonego pomagają dodatkowo znacznie obniżyć liczbę wypadków, a także zachęcają do wybierania alternatywnych środków transportu - dodaje.