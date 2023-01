Strefa płatnego parkowania znów się powiększyła. Gdzie od dziś trzeba płacić?

Strefa zaczęła funkcjonować w rozszerzonej formule od 2 stycznia 2023 roku . Ratusz zakłada, że wpływy do miejskiego budżetu z tytułu opłat w SPPN wzrosną do 180 milionów złotych rocznie (rok wcześniej wynosiły 151 milionów złotych). Po rozszerzeniu strefy o nowe obszary przybędzie dodatkowo niemal 22 miliony złotych. Jedno miejsce ma średnio generować rocznie 3504 złote.

Decyzja radnych

O rozszerzeniu strefy płatnego parkowania radni zdecydowali w czerwcu tego roku. Na Mokotowie rozszerzenie obejmie dolny Mokotów (do linii ulicy Gagarina) oraz górny Mokotów (do linii ulicy Różanej). Strefa powiększy się o 30 kilometrów dróg zajmujących blisko pięć kilometrów kwadratowych powierzchni. Wyznaczonych zostanie pięć tysięcy ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz ponad pół tysiąca dodatkowych w strefach tylko dla mieszkańców.

Komu przysługuje abonament?

Gdzie wyrobić abonament?

Abonament rejonowy: kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, co przekłada się średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Uprawnia do postoju w "strefach tylko dla mieszkańców", czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 "zakaz postoju" z tabliczką o treści "Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora "B-35" – XYZ", gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 150 m od miejsca zameldowania.