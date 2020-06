Szykują kolejne rozszerzenie strefy płatnego parkowania

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o kolejne fragmenty dwóch dzielnic. Podpisano umowę na wykonanie badań na Ochocie.

Jak przekazał ZDM, umowa na wykonanie badań parkingowych na Ochocie została podpisana w pierwszej połowie czerwca. "Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu, przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu, a wszystko to do końca listopada" – podali drogowcy.