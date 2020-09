Pierwszy dzień płatnego parkowania na Woli i Pradze. Niektórym odholowano auta, brakuje też parkomatów

"Zgodnie z literą prawa"

Jak podkreślił Smyk, znaki zmieniające organizację ruchu muszą być wprowadzone minimum pięć dni przed zmianą. – To wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury – zaznaczył strażnik. - Odholowanie pojazdów to skutek tego, że niektórzy mieszkańcy nie zauważyli znaku i parkują na tzw. pamięć – ocenił.

Brakuje parkomatów

Jednak odholowane auta to nie jedyny problem mieszkańców dzielnic, gdzie rozszerzono strefę. Kierowcy skarżą się na zbyt małą liczbę parkomatów. - Docierają do nas takie sygnały - potwierdził Dybalski. - W tym momencie zamontowaliśmy około 70 urządzeń. Kolejne są na bieżąco montowane. Większość z nich w tej chwili stoi na Woli. Docelowo do października w obu dzielnicach pojawi się około 250 nowych parkomatów. Nie zakładaliśmy, że wszystkie powstaną do dnia startu rozszerzonej strefy - przekazał. Jak dodał, drogowcy zdają sobie sprawy, że w tej chwili niewielka liczba parkomatów może stanowić problem. - Dlatego zachęcamy wszystkich do płacenia za parking przez mobilną aplikację - stwierdził.