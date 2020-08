Zaczęło się poszerzanie strefy płatnego parkowania. Uwaga na zakazy postoju

Trzeba przestawić auta

Zmiany na blisko 100 ulicach

Od września na Woli ulicami jednokierunkowymi będą: Piaskowa (od Burakowskiej do Powązkowskiej), Barona (od Gibalskiego do Karolkowej), Agawy (od Zawiszy do Złocienia i od Syreny do Złocienia), Grenady (od Syreny do Sokołowskiej), Żytnia (od Sokołowskiej do Syreny), Tyszkiewicza (od Długosza do Wierzynka i od Górczewskiej do Żytniej), Szlenkierów (od Żytniej do Górczewskiej), Sokołowska (od św. Wojciecha do Górczewskiej, od Górczewskiej do Żytniej i od Grenady do Żytniej), Syreny (od Górczewskiej do św. Wojciecha), Grabowska (od Wolskiej do Kasprzaka), Ludwiki (od Bema do Klonowicza), Szymczaka (od Klonowicza do Bema), Przyokopowa (od Hrubieszowskiej do Grzybowskiej).