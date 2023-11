Są szacunki, ile aut nie będzie mogło wjechać do stołecznej Strefy Czystego Transportu

"Od lipca 2024 roku setki tysięcy aut osobowych nie będą mogły poruszać się po dużej części Warszawy, dziesiątki tysięcy nie wjadą do Krakowa. Samar podsumował skutki wprowadzenia stref czystego transportu" - podaje środowy "Puls Biznesu". W Warszawie strefa w całości lub znacznej części obejmie w sumie siedem dzielnic. Dla niektórych nowe zasady zaczną obowiązywać jednak dopiero od stycznia 2028 roku. Jakie warunki należy spełnić, żeby zaliczyć się do tej grupy?

"To oczywiście cel - samorządy mogą poszerzyć listę pojazdów uprawnionych do poruszania się po SCT, uwzględniając np. samochody spalinowe spełniające wybrane normy emisji spalin. Tak dzieje się w Warszawie i Krakowie. W stolicy SCT będą wprowadzane etapami. Pierwszy z pięciu wejdzie w życie w lipcu 2024 r. SCT obejmie całe dzielnice: Śródmieście, Żoliborz i Pragę-Północ, prawie całą Ochotę i Pragę-Południe, większość Mokotowa i połowę obszaru Woli. Później, co dwa lata, będą rosnąć wymagania dotyczące emisji spalin" - czytamy.