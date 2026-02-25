Logo TVN Warszawa
Strefa Czystego Transportu. Drogowcy będą badać ruch, a strażnicy wystawiają mandaty

Kontrole straży miejskiej w SCT
Strefa Czystego Transportu już działa
Źródło: TVN24
Zarząd Dróg Miejskich planuje przeprowadzić analizę ruchu na terenie wprowadzonej półtora roku temu Strefy Czystego Transportu. Sprawdzane będą przede wszystkim kierunki wjazdu i wyjazdu aut oraz normy emisji. Z kolei stołeczna straż miejska poinformowała, ile mandatów wystawiła w tym roku w związku z łamaniem zakazu wjazdu do strefy.

Miasto wykorzysta kilkanaście kamer działających w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem do analizy ruchu w centrum stolicy. Na co dzień monitoring jest prowadzony za pomocą kamer obrotowych na 240 skrzyżowaniach. Pomaga w upłynnianiu ruchu, pozwala reagować na nietypowe zdarzenia, a także umożliwia sterowanie sygnalizacją świetlną w tym nadawanie priorytetu tramwajom i autobusom.

Sprawdzą ruch w SCT

Wspomniana analiza, która jest zaplanowana na ten rok, obejmie badania dotyczące Strefy Czystego Transportu. Drogowcy sprawdzą: rodzaj samochodów poruszających się po strefie, kierunki wjazdu i wyjazdu aut oraz normy emisji, które spełniają pojazdy poruszające się po SCT.

Operatorem systemu jest firma Yunex. "Do wiosny ma przygotować piętnaście urządzeń do prowadzenia analiz. Kamery, które dziś wspierają zarządzanie ruchem przez kolejne miesiące będą zbierały dane statystyczne o powtarzalności przejazdów w strefie" - wyjaśnia ZDM.

Po co drogowcom to badanie i jaka w tym korzyść dla mieszkańców? "Badania pokażą, czy Strefa Czystego Transportu faktycznie ogranicza liczbę najbardziej emisyjnych pojazdów w centrum Warszawy. To istotne dla jakości powietrza, poziomu hałasu i komfortu życia w Śródmieściu" - wskazał ZDM. "Miasto będzie mogło lepiej informować mieszkańców o efektach wprowadzenia SCT i podejmować decyzje oparte na danych, co ułatwi planowanie ruchu" - podano w komunikacie. Pierwsze wyniki będą znane jeszcze w tym roku.

Drogowcy zaznaczyli, że "analiza danych z kamer będzie służyła wyłącznie zbieraniu informacji i nie oznacza kontroli kierowców".

Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu

Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu

Strefa Czystej Fikcji. Osiem miesięcy, zero mandatów

Strefa Czystej Fikcji. Osiem miesięcy, zero mandatów

Piotr Bakalarski

Ile mandatów wystawiła straż miejska?

Strefa Czystego Transportu w Warszawie została wprowadzona od 1 lipca 2024 roku. Jej granice rozciągają się wzdłuż alei Prymasa Tysiąclecia, Alei Jerozolimskich, Trasy Łazienkowskiej, alei Stanów Zjednoczonych, ulicy Wiatracznej oraz torów kolejowych wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do alei Prymasa Tysiąclecia.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie oznaczona kolorem zielonym
Strefa Czystego Transportu w Warszawie oznaczona kolorem zielonym
Źródło: Urząd m. st. Warszawy

Za egzekwowanie zakazu wjazdu do strefy aut benzynowych wyprodukowanych przed 2000 rokiem i diesli z roczników poniżej 2009 odpowiada straż miejska. W referacie prasowym tej formacji zapytaliśmy, ilu kierowców łamiących zakaz ukarano w tym roku.

Od początku bieżącego roku do 20 lutego strażnicy miejscy zarejestrowali 87 przypadków naruszenia zakazu wjazdu do SCT. "W efekcie podjęto 58 postępowań mających na celu ukaranie sprawców wykroczeń, nałożono 16 mandatów karnych oraz zastosowano 13 środków oddziaływania wychowawczego, zgodnie z artykułem 96c Kodeksu wykroczeń" - informuje stołeczna straż miejska.

Strażnicy wskazują, że do kontroli używają czterech mobilnych kamer, które automatycznie rozpoznają numery rejestracyjne pojazdów i porównują je z bazą pojazdów uprawnionych do poruszania się po strefie. "Monitoring prowadzony jest codziennie, w różnych lokalizacjach na obszarze wszystkich dzielnic objętych SCT. Punkty kontroli są określane w taki sposób, aby działania mogły odbywać się bezpiecznie, a jednocześnie efektywnie" - podkreśla straż miejska.

Strażnicy kontrolują obszar SCT dwiema kamerami
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa

Kolejne etapy wprowadzenia SCT

Od tego roku do SCT nie mogą wjeżdżać pojazdy wyprodukowane przed 2000 rokiem (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 26 lat) lub niespełniające normy Euro 3 - w przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym - oraz wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające norm Euro 5 - w przypadku diesli (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 17 lat).

Są jednak pewne wyjątki. Obostrzenia wciąż nie będą dotyczyć (pod warunkiem, że pojazd był zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 roku) mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku.

Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. osób z niepełnosprawnościami czy służb. Kierowcy nieobjęci żadnymi wyjątkami pojazdami niespełniającymi wymogów mogą wjeżdżać do strefy przez cztery dni w roku.

Drugi etap warszawskiej Strefy Czystego Transportu będzie obowiązywał do końca 2027 roku. Wtedy obostrzenia zaczną obowiązywać również zamieszkałych i płacących podatki w Warszawie. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 roku. Wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi do 500 złotych mandatu.

Kolejny etap wdrażania SCT
Kolejny etap wdrażania SCT
Źródło: UM Warszawa

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska Warszawa

Straż miejska
