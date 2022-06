Zataczał się na parkingu, nie mógł znaleźć drzwi do auta. Ale chciał jechać

W piątkowe popołudnie strażnicy kontrolowali ulice Targówka. "Zaniepokoił ich widok zataczającego się mężczyzny, który krążył wokół zaparkowanego samochodu. Wyglądał, jakby nie mógł znaleźć wejścia do środka, mimo że drzwi od strony kierowcy były otwarte" - podano w komunikacie.

"Bełkotliwy ton" potwierdził konsumpcję

"Nietrzeźwy trafił za kierownicę. Na małą uliczkę wtoczył się kierowany przez niego samochód. Gdy na widok radiowozu zatrzymał pojazd, strażnicy polecili kierującemu, by wyjął kluczyki ze stacyjki. Mężczyzna wykazał się zrozumieniem i szczerością. Wyłączył silnik, oddał kluczyki i przyznał się do konsumpcji alkoholu (co uwiarygodnił bełkotliwy ton wypowiedzi oraz towarzyszący jej silny zapach oddechu)" - czytamy dalej w komunikacie.