Obowiązków im nie brakuje, znaleźli sobie nowy: internetowy plebiscyt

- Liczymy na to, że akcja podziała na kierowców w sposób wychowawczy, dydaktyczny, może nieco zawstydzający i dający do myślenia - mówią o internetowym plebiscycie strażnicy miejscy. Postanowili w ten sposób walczyć z nielegalnym parkowaniem. Czy to najlepsze narzędzie, jakim dysponują?

"Plebiscyt nie oznacza więcej pracy dla strażników"

- To nie powoduje zwiększenia ilości pracy strażników. Liczymy na to, że akcja podziała na kierowców w sposób wychowawczy, dydaktyczny, może nieco zawstydzający i dający do myślenia. A przy okazji pokaże, jak ta potoczna opinia o strażnikach miejskich, że nic nie robimy, to nie nieprawda - tłumaczy Jabraszko. - Tak naprawdę to cały łańcuszek ludzi, którzy zgłaszają źle zaparkowane auto, a my jesteśmy tylko strażnikami, którzy robią robotę na końcu. Cieszymy się, że warszawiacy coraz bardziej nam ufają, ale to nasze działanie to reakcja na ich sygnały o łamaniu prawa i niebezpieczeństwa - dodaje