Zataczał się na torowisku, ale zapewniał, że jest we własnym pokoju

Scena z Bohdanem Łazuką z filmu "Nie lubię poniedziałku" wracającym z weekendowego biesiadowania z korbą wetkniętą w tory tramwajowe przeszła do historii polskiego kina. "Ponad 52 lata później, w tym samym miejscu przekonywaliśmy do zejścia z torów pana Marcina, który zapewniał, że jest we własnym pokoju" - przekazali stołeczni strażnicy miejscy.