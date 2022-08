Straż miejska wraca do "wezwań za wycieraczkami". "Kierowca od razu będzie wiedział, że złamał przepis"

Straż miejska potwierdziła, że wraca do umieszczania wezwań za wycieraczkami aut, których kierowcy złamali przepisy dotyczące parkowania. Zdaniem komendant Magdaleny Ejsmont, będzie to "wyraźny sygnał" działań tej jednostki i ostrzeżenie dla "nieuważnych kierowców".

Zdaniem straży miejskiej, niezgodne z przepisami parkowanie to zmora, która niezmiennie utrudnia życie mieszkańcom stolicy. Jak określa w komunikacie na ten temat, "to tego problemu dotyczy największa liczba zgłoszeń, wpływających do Straży Miejskiej m.st. Warszawy". W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia się z popełnionego wykroczenia, od połowy sierpnia funkcjonariusze pozostawiają za wycieraczkami samochodów wezwania do wskazania kierowcy, który nieprawidłowo zaparkował auto.