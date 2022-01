Dwie stłuczki i dwie ucieczki. Zatrzymali go inni kierowcy. Policja: miał ponad dwa promile alkoholu

Na ulicy Jagiellońskiej i Słomińskiego doszło do dwóch stłuczek z udziałem kierowcy volkswagena. Dwukrotnie uciekał z miejsca, ale został zatrzymany przez innych kierowców. Jak podała policja, miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jak przekazała Małgorzata Wersocka około godziny 13.40 doszło do zderzenia dwóch samochodów - skody i volkswagena - na ulicy Słomińskiego. - Kierowca volkswagena zaczął oddalać się z miejsca stłuczki, ale doszło do obywatelskiego ujęcia. Później na miejsce przyjechali policjanci i zatrzymali tego kierowcę. Okazało się, że był po wpływem alkoholu - miał ponad dwa promile - powiedziała Wersocka.

W obywatelskim zatrzymaniu pomógł kierowca toyoty, który był świadkiem zdarzenia. Ale nie tylko, bo - jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński - wcześniej doszło do innej kolizji z udziałem kierowcy volkswagena. - Po drugiej stronie Wisły, na ulicy Jagiellońskiej, zderzył się on z nissanem. Kierowca nissana za nim pojechał. Potem doszło do drugiej stłuczki właśnie na Słomińskiego i w pobliżu Arkadii kierowca volkswagena został zatrzymany - relacjonował Zieliński.