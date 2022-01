2021 rok na ulicach Warszawy. Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

Najczęstsze przyczyny wypadków

Jak wynika z policyjnych statystyk, przyczyną największej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (143) co stanowi 21,4 proc., a następnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (110) - 16,5 proc. Trzecią najczęstszą przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (95), czyli 14,2 proc. wszystkich wypadków. Nadmierna prędkość to z kolei najczęstsza przyczyna wypadków śmiertelnych - 20,6 proc.

Najniebezpieczniejsze miejsca

"Przed pandemią statystyki spadły, w pandemii bywa różnie"

O komentarz do przedstawionych przez policję statystyk poprosiliśmy stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. - 2021 rok to drugi w historii rok z najmniejszą liczbą wypadków w Warszawie - 2020 rok to 641 wypadków, przed pandemią ta liczba oscylowała wokół tysiąca, i drugi w historii z najmniejszą liczbą ofiar wypadków - w 2019 roku było ich 35, w 2018 i 2020 roku – po 44, wcześniej 50 i więcej - powiedział Jakub Dybalski, rzecznik ZDM. Dodał, że 19 ofiar wśród pieszych, to najmniej w historii prowadzenia statystyk.