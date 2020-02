Koniec remontu zabytkowego zjazdu z mostu Poniatowskiego

Remont był konieczny ze względu na zły stan techniczny zabytkowego, ceglanego zjazdu z mostu Poniatowskiego. Do pogorszenia stanu obiektu przyczyniło się duże natężenie ruchu i ciągła eksploatacja. Most Poniatowskiego pokonuje codziennie około 55 tysięcy kierowców. A wielu z nich korzystało z ceglanego zjazdu, którym można dotrzeć na Wisłostradę lub zjechać z niej w kierunku Alej Jerozolimskich.

Kompleksowy remont

Otwarcie jeszcze w lutym

Choć termin oddania wiaduktu do użytku się zbliża, to jednak nie oznacza to końca prac w tej okolicy. - Obecnie wykonawca odtwarza balustrady na moście Poniatowskiego w rejonie przejścia dla pieszych u szczytu wiaduktu. Następnie wykonana zostanie dodatkowa bariera energochłonna na zakręcie przy jezdni prowadzącej w kierunku Wisłostrady – celem jest poprawa bezpieczeństwa. Roboty te nie mają wpływu na termin oddania samej przeprawy do użytku - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.