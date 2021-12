Strefa płatnego parkowania na Żoliborzu. Dzielnica wprowadza nową organizację ruchu na niektórych ulicach

Do środy 22 grudnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych zarządzanych przez urząd na Żoliborzu. Działania są związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Na części ulic postój będzie dostępny tylko dla mieszkańców z abonamentem.

Rzeczniczka żoliborskiego urzędu Donata Wancel poinformowała, że w związku z objęciem Żoliborza strefą płatnego parkowania, na drogach wewnętrznych, zarządzanych przez dzielnicę, pomiędzy 17 a 22 grudnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu.

- Wjazd na drogi wewnętrzne administrowane przez dzielnicę Żoliborz oznaczony jest znakiem B-35 (zakaz postoju) i B-39 (strefa ograniczonego postoju) z dopiskiem "nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X" (gdzie X to cyfra od 1 do 7). Oznacza to, że do parkowania na tych drogach uprawnieni są tylko mieszkańcy zameldowani (na stałe lub tymczasowo) w odpowiednim obszarze dzielnicy i posiadający abonament mieszkańca wydany przez ZDM (zarówno rejonowy, jak i obszarowy - wyjaśnia Wancel.

Tutaj znajdują się zaznaczone czerwoną linią drogi wewnętrzne zarządzane przez Żoliborz, na których do 22 grudnia zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

Sprawdź zapis na swoim abonamencie

Jak podkreśla rzeczniczka urzędu, abonament mieszkańca daje również dodatkowe uprawnienia do postoju, obejmujące drogi wewnętrzne, place i parkingi, które są zarządzane przez dzielnicę. Zapewnia prawo do parkowania tam wyłącznie uprawnionym mieszkańcom.

- Osoby, które mają już abonament i są uprawnione do parkowania w miejscach zaznaczonych na powyższej mapie, a nie mają na swojej karcie zapisu "Z0X", muszą wymienić posiadany dokument. Zachęcamy do zrobienia tego w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie wymiany można dokonać najszybciej. Wyrobienie dokumentu zdalnie zajmuje więcej czasu i trwa około siedmiu dni - podkreśla Wancel. Zapewnia też, że osoby, które wystąpiły o abonament online, ale jeszcze go nie otrzymały, będą posiadać już odpowiedni zapis na swojej karcie. Zwraca jednak uwagę, aby po otrzymaniu abonamentu do wydruku sprawdzić czy posiadają właściwy zapis.

Włóż kartkę za przednią szybę

Podczas postoju kartkę z ważnym abonamentem należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwia to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju. Uprawnienie jest przypisane do numeru rejestracyjnego. - Brak wydruku dokumentu umieszczonego w widocznym miejscu za szybą samochodu lub braku właściwego zapisu (kodu "Z0X") może narazić właścicieli pojazdów na mandat karny (za postój za znakiem "zakaz postoju" bez uprawnień), nawet w sytuacji posiadania wykupionego i ważnego w danej strefie abonamentu parkingowego - ostrzega urzędniczka.

