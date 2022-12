Sople "pokaźnych rozmiarów" zagrażały przechodniom przy Pięknej

Do czwartku, 22 grudnia od momentu, kiedy spadł pierwszy śnieg, strażnicy miejscy otrzymali aż 783 zgłoszenia związane z z oblodzeniem, nieoczyszczeniem ze śniegu i błota jezdni oraz chodników, soplami i nawisami śnieżnymi. Jedno z nich dotyczyło ulicy Pięknej, gdzie nad wejściem do sklepu zwisały ogromne sople.

Strażnicy miejscy przyznają: zwykle problem udaje się szybko rozwiązać, jednak zdarzają się sprawy trudniejsze. Tak właśnie było w środę, gdy patrol z I Oddziału Terenowego otrzymał informację o soplach zwisających z dachu nad chodnikiem przy Pięknej. "Strażnicy potwierdzili na miejscu pokaźnych rozmiarów lodowe nawisy, i to tuż nad wejściem do sklepu spożywczego. Funkcjonariusze natychmiast wygrodzili zagrożony chodnik i powiadomili obsługę sklepu, by nikt nie wychodził na zewnątrz" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.