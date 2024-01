Z wiaduktu nad Trasą Łazienkowską zwisały długie, ciężkie sople

300 pługów i posypywarek gotowych do wyjazdu

Służby oczyszczania miasta, szczególnie przy opadach śniegu lub zagrożeniu gołoledzią, mają mnóstwo pracy.. "Mroźna aura powoduje konieczność częstszego monitoringu stanu nawierzchni. Dotyczy to zwłaszcza mostów i wiaduktów, na których przy wysokiej wilgotności może dojść do oszronienia nawierzchni" - wyjaśnił ratusz w komunikacie. To właśnie Zarząd Oczyszczania Miasta kontroluje przez całą dobę stan jezdni i chodników. Przeprowadzane są akcje na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie lub lokalnie w miejscach, które są aktualnie niebezpieczne.

"Zarząd Oczyszczania Miasta zimą zleca odśnieżanie 1500 kilometrów jezdni, pozostawia w stałej gotowości do wyjazdu jest 300 pługów i posypywarek. Organizowane jest oczyszczanie 3,5 miliona metrów kwadratowych chodników" - wyliczył ratusz. Pozostały obszar należy do innych zarządców.

Autobusy na paliwie arktycznym

Podczas silnych mrozów autobusy na zajezdniach uruchamiane są minimum 40 minut wcześniej. jak wyjaśnił ratusz działania takie pozwalają na sprawny wyjazd i nagrzanie pojazdów. W trakcie mrozów MZA rezygnuje z zewnętrznego mycia pojazdów, bo mogłoby to doprowadzić do awarii układów pneumatycznych.

Osoby w kryzysie bezdomności

Od kilku dni miejscy strażnicy prowadzą wzmożoną kontrolę miejsc, gdzie mogą przebywać osoby będące w kryzysie bezdomności. Podczas kontaktu z takimi osobami nakłaniają do skorzystania z pomocy, przekazują informacje o adresach, gdzie szukać wsparcia, proponują transport do noclegowni. Jak podał ratusz, każdego dnia strażnicy przewożą do noclegowni po kilka osób będących w kryzysie bezdomności zapewniając im choćby tymczasowe schronienie. Do osób, które nie chcą skorzystać z noclegowni dostarczane są ciepłe posiłki. Strażnicy zwracają też szczególną uwagę na osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości, narażone na działanie niskich temperatur.