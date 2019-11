Progi na Sokratesa zamontowane. Sprawdzamy, czy teraz jest tam bezpieczniej. "Zwalniają, ale są wyjątki"

W ubiegłym tygodniu drogowcy zamontowali na Sokratesa progi zwalniające. To echa tragedii, która rozegrała się na tej ulicy w październiku. Spowalniacza już są, ale czy faktyczne teraz jest bezpieczniej? We wtorek w godzinach szczytu sprawdzał to reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Wygląda na to, że większość kierowców zwalnia na progach, niektórzy wręcz się przed nimi zatrzymują. Zdarzają się też tacy, którzy próbują wjechać na próg z dużą prędkością manewrując tak, żeby to podniesienie znalazło się między kołami auta - opowiadał