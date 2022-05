Przetarg rozstrzygnięty, Sokratesa się zazieleni

Dobra wiadomość dla mieszkańców Bielan, którzy od lipca ubiegłego roku borykają się z remontem ulicy. Już niedługo zakończy się przebudowa Sokratesa. Wprawdzie samochody po majówce mogły już wjechać na zwężoną ulicę, ale roboty na chodnikach, czy ścieżce rowerowej nadal jeszcze trwają. Drogowcy szukali też wykonawcy nowych nasadzeń zieleni. W poniedziałek poinformowali, że będzie to firma Werde. Jednak całkowitego zakończenia prac mieszkańcy mogą się spodziewać dopiero pod koniec wakacji.

Nasadzenia na Sokratesa

Oferty w przetargu złożyło pięć firm i jedno konsorcjum. Zdaniem drogowców najkorzystniejszą propozycję przedstawiła firma Werde (765 tys. 184 zł brutto) i to właśnie jej powierzyli upiększenie przebudowywanej ul. Sokratesa nową zielenią. Firma została poproszona o uzupełnienie dokumentacji, a ZDM szykuje już umowę. Jak deklarują pod koniec maja drogowcy, podpisanie powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a od tego momentu wybrany wykonawca będzie miał 60 dni na realizację inwestycji. Co wydłuża czas remontu ulicy do końca wakacji.