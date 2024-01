Śnieżyca sparaliżowała ruch na warszawskich drogach

- W całym mieście intensywnie pada śnieg. Jezdnie są białe i bardzo śliskie. Choć kursują posypywarki, zarówno samochody osobowe, ciężarowe, jak i autobusy w niektórych miejscach mają problem z podjazdem pod wzniesienia - podaje Węgrzynowicz. - Również na Gierdziejewskiego przed wjazdem na wiadukt utknęły zarówno autobusy, jak i ciężarówki. Wystarczy w samochodzie lekko nacisnąć lekko hamulec, by koła wpadły w poślizg - przestrzega nasz reporter.

Dużo drobnych kolizji

Artur Węgrzynowicz zaznacza, że dochodzi także do wielu kolizji, ale nie są one groźne i nie ma osób poszkodowanych. - Do zderzenia kilku samochodów doszło między innymi na trasie S2 w okolicy węzła Konotopa, gdzie na miejscu interweniuje straż pożarna - mówi.