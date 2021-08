Śmiertelny wypadek na Okuniewskiej. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym

Do zderzenia doszło przed godziną 17 na ulicy Okuniewskiej na styku dwóch warszawskich dzielnic: Wesołej i Rembertowa. To część drogi wojewódzkiej numer 637. Samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarowym. - Do wypadku doszło w miejscu, gdzie po obu stronach drogi jest las. Samochody - zarówno ciężarówka, jak i osobowy - są mocno rozbite. Na miejscu działają strażacy - mówił początkowo reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.