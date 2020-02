Motorniczy usłyszał zarzut po śmiertelnym potrąceniu na Żoliborzu

"Nie był pod wpływem zakazanych substancji"

- Okoliczności tego zdarzenia wskazują na to, że to motorniczy naruszył reguły ostrożności. Istniały przesłanki, żeby przedstawić mu zarzut spowodowania wypadku - podkreśla prokurator.

Czarny piątek na torach

W piątek doszło w sumie do trzech śmiertelnych potrąceń z udziałem tramwajów. Po południu na ulicy Wolskiej pieszy wpadł pod tramwaj linii 13. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

Śledczy nie mają jeszcze pewności, co do okoliczności tego wypadku. - Kwestia odpowiedzialności będzie ustalana w toku śledztwa. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy nie rozstrzyga, kto spowodował wypadek. Jego przyczyna zostanie dopiero wyjaśniona - zapowiada.

Dwukrotny Motorniczy Roku

- 32-letni motorniczy nie będzie w najbliższym czasie prowadził tramwajów - zastrzega rzecznik, odnosząc się do mężczyzny, któremu prokuratura postawiła zarzuty. Jak podkreśla, pracuje on w Tramwajach Warszawskich od 2014 roku. - W 2015 i 2017 otrzymał on tytuł Motorniczego Roku. To tytuł, który otrzymuje się za bezpieczną, punktualną i przepisową jazdę - mówi Dutkiewicz.