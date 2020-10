Droga rowerowa osłupkowana "z rozmachem". "Zgodne z przepisami, ale niebezpieczne"

Słupki wzdłuż nowej drogi rowerowe będą powodować wypadki - uważają rowerzyści. Po naszej interwencji drogowcy zapowiadają poprawki.

Dwa tygodnie temu na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o wypadku na Przyczółkowej w okolicy budowy Południowej Obwodnicy Warszawy - rowerzystka wpadła na nieoznakowany płot. Po naszej interwencji udało się poprawić tymczasowe oznakowanie. Tym razem problem dotyczy docelowej organizacji ruchu na ścieżce rowerowej wzdłuż Przyczółkowej.

Bartosz Suchecki, który informował nas o tamtym wypadku, wypunktował niebezpieczne rozwiązania przyjęte przez drogowców. Chodzi między innymi o to, że słupki są ustawione w poprzek ścieżki zbyt gęsto. Są też miejsca, gdzie zamiast jednego słupka na środku, który rozdzielałby kierunki ruchu, stoją dwa przy jej krawędziach. - To kwestia czasu, kiedy przez te słupki dojdzie do jakiegoś poważnego wypadku - stwierdził rowerzysta. I wskazał, że najbardziej niebezpieczne będą te zamontowane wzdłuż ściany marketu budowlanego: - Rowerzyści jadący z przeciwnych kierunków albo zaliczą czołowe zderzenie, albo jeden ominie słupek po chodniku. Dwóch rowerzystów się tam nie wyminie, na to nie ma miejsca.

Słupki na Przyczółkowej przy sklepie budowlanym Słupki na drodze rowerowej przy sklepie budowalnym | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Słupki na drodze rowerowej przy sklepie budowalnym | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Słupki na drodze rowerowej przy sklepie budowalnym | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Słupki, które w założeniu mają blokować wjazd samochodem na chodnik, zdaniem naszego rozmówcy, tej roli i tak nie spełnią. - Kuriozalne jest stawianie słupków tylko na drodze dla rowerów, kiedy obok po chodniku można bez problemu przejechać samochodem. Nie powinno być tak, że z powodu nieodpowiedzialności kierowców, stawia się urządzenia niebezpiecznie dla rowerzystów - zauważył.

Tym bardziej, że droga dla rowerów przy Przyczółkowej na pewno będzie zatłoczona. To jeden z najpopularniejszych szlaków rowerowych w Warszawie. Tędy dojeżdżają do miasta mieszkańcy Powsina i Konstancina, nie brakuje tu też rodzin z dziećmi. To trasa lubiana przez kolarzy i rolkarzy, a w weekendy tłumy ciągną nią do Parku Kultury w Powsinie.

"Zgodne z przepisami, ale niebezpieczne"

Robert Buciak ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze zwrócił uwagę, że Południową Obwodnicę Warszawy buduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która ma inne standardy stawiania słupków niż miasto. - GDDKiA stosuje metalowe, co jest zgodne z prawem, ale mało bezpieczne dla rowerzystów. Warszawa stawia słupki gumowe – wyjaśnił.

- Ustawienie słupków też jest zgodne z przepisami, ale niebezpieczne – zaznaczył i dodał, że na ścieżce rowerowej przed przejazdem powinien stać jeden słupek dokładnie na środku. - Wtedy rozdziela on rowerzystów jadących w przeciwnych kierunkach. Sposób ustawienia słupków przez GDDKiA powoduje, że będzie dochodziło do zderzeń rowerzystów przejeżdżających między słupkami – przewidywał aktywista.

"Niezgodne z miejskimi standardami"

Zdjęcia słupków na Przyczółkowej pokazaliśmy również dyrektorowi stołecznego Zarządu Dróg Miejskich, a zarazem pełnomocnikowi ds. komunikacji rowerowej Łukaszowi Puchalskiemu. Stwierdził on, że już na tym etapie widać, że niektóre rozwiązania zastosowane na ścieżce przy węźle POW nie są zgodne z miejskimi standardami: - Słupki powinny być dobrze oznaczone, my obmalowujemy je linią ciągłą z jednej i z drugiej strony. Tutaj słupki zamontowano je w ścieżce i nie ma żadnego oznaczenia. Nie jest to rozwiązanie zgodne z naszymi standardami i pogarsza bezpieczeństwo na drodze.

Miejską normą jest również montowanie jednego, oddzielającego kierunki jazdy słupka na środku drogi. Dyrektor ocenia, że na Przyczółkowej zamontowano je "z rozmachem". Przy przejeździe z sygnalizacją zainstalowano dwa - jeden na środku, a drugi przy krawędzi ścieżki rowerowej. - Wystarczyłby tylko jeden na środku obrysowany linią ciągłą, ten drugi niczemu nie służy i wydaje się zbędny.

Słupki przy przejeździe samochodowym Słupki przy przejeździe samochodowym | Bartosz Suchecki Słupki przy przejeździe samochodowym | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Słupki przy przejeździe samochodowym | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Odnosi się też do słupków zamontowanych wzdłuż ściany marketu, o którym mówił Suchecki. - Standardowo liczy się, że rower ma około 90 centymetrów. Przy założeniu, że to droga szerokości dwóch metrów, a słupek z jednej i drugiej strony zajmuje około 40 centymetrów, to nie ma takiej możliwości, aby minęło się tam dwóch rowerzystów - ocenia dyrektor ZDM.

Skomentował również sprawę materiału, z którego wykonywane są słupki. - My wymieniamy je na takie elastyczne, bo, w przypadku najechania, wybaczają więcej niż te metalowe. Problem jest tylko z ich dostępnością, bo można je zamówić jedynie w większych przetargach, kupując dużo na raz - wyjaśnia.

"Szczelność nie była kryterium"

Wykonawca tego odcinka POW, firma Gulermak, nie ma sobie nic do zarzucenia. - Słupki blokujące zostały ustawione zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, który był opiniowany między innymi pod kątem bezpieczeństwa przez odpowiednie służby – poinformował rzecznik firmy Bartosz Sawicki. I wyjaśnił, że służą nie tylko zabezpieczeniu chodnika i ścieżki przed wjazdem samochodów. – To również jednoznaczna informacja wizualna o zmianie funkcji danego ciągu komunikacyjnego. Ma to zastosowanie w szczególności, gdy poziom nawierzchni i materiał, z którego jest wykonana są takie same. Chodzi o to, by kierowca przez pomyłkę nie zechciał wjechać w ścieżkę rowerową – tłumaczył.

Pytany o sens stawiania słupków, które i tak nie stanowią wystarczającej zapory przed samochodami, rzecznik odpowiedział, że.... "szczelność nie była kryterium". – Może dojść do sytuacji, gdy zdeterminowany użytkownik samochodu, w szczególności terenowego, przedostanie się na ścieżkę lub chodnik. Będzie to jednak działanie celowe nie zaś przypadkowa omyłka związana z taką samą nawierzchnią ścieżki rowerowej oraz drogowej – ocenił.

Ale zmiany na drogach rowerowych wzdłuż POW jednak będą. Po naszej interwencji zapowiedziała je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - Zgodnie z ustaleniami z miastem Warszawa, będziemy stosować słupki blokujące - model "Syrenka Współczesna" - a w ścieżce rowerowej, ze względów bezpieczeństwa, będą to "syrenki" składane - poinformowała rzeczniczka stołecznego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska. I doprecyzowała, że takie słupki znajdą się między innymi w rejonie ronda u zbiegu ulicy Sytej i Metrycznej, na ulicy Ogórkowej oraz w rejonie jej skrzyżowania z Wałem Miedzeszyński.

Tarnowska zwróciła uwagę, że w mieście dopuszcza się również słupki biało-czerwone w ścieżce rowerowej i GDDKiA montuje je tam, gdzie nie było wymogu stosowania specjalnych modeli blokujących. - Są bezpieczniejsze ze względu na widoczność, niż czarne "syrenki", a w związku z tym projektant preferował ten model - wyjaśniła.

Słupki na drodze rowerowej na Przyczółkowej Bartosz Suchecki

Autor:Marcela Pęciak

Źródło: tvnwarszawa.pl