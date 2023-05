Zostawił auto na miejscu dla niepełnosprawnych, za szybą była "podejrzanie wyglądająca" karta parkingowa

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Strażnicy miejscy razem z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich kontrolowali ulicę Miedzianą pod kątem nieprawidłowego parkowania.

"Podejrzanie wyglądająca karta parkingowa"

"Przed jedną z posesji, za szybą zaparkowanego na miejscu niepełnosprawnych auta, funkcjonariusze zauważyli podejrzanie wyglądającą kartę parkingową. Po bliższych oględzinach ustalili, że była to kserokopia. W trakcie czynności podszedł do nich właściciel pojazdu. Został zobowiązany do zwolnienia bezprawnie zajmowanej koperty oraz ukarany wysokim mandatem" - przekazano.