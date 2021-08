Skrzyżowanie w centrum już przejezdne, na chodnikach wciąż prowizorka

Przebudowa na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Królewskiej rozpoczęła się 16 sierpnia i miała zakończyć się w nocy z 24 na 25 sierpnia. Jednak terminu nie udało się dotrzymać. Drogowcy tłumaczyli to warunkami atmosferycznymi (plac budowy dwa razy "został solidnie skąpany przez deszcz") oraz szerszym niż pierwotnie zakładano zakresem prac (usuwanie starych torów tramwajowych). Na początku ubiegłego tygodnia Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że rozpoczęło się asfaltowanie i pozostało jeszcze ułożenie warstwy ścieralnej.

W poniedziałek rano na miejsce pojechał Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl, by sprawdzić stan zaawansowania prac. - Jezdnia jest gotowa i przejezdna we wszystkich relacjach - przekazał. Zauważył jednocześnie, że nie oznacza to końca robót. Te trwają wciąż na chodnikach. - W wielu miejscach zastosowano prowizoryczne rozwiązania, na przykład na wysepkach między jezdniami nie ma płyt chodnikowych, przestrzeń między krawężnikami wypełniono tłuczniem. Przy przystankach brakuje kostki brukowej, niektóre braki uzupełniono betonem - opisuje nasz reporter.