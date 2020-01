Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania. Prace na Ochocie przełożone

Na czwartek 23 stycznia zapowiadano początek modernizacji magistrali wodociągowej na skrzyżowaniu Grójeckiej z Racławicką i Harfową. Jak poinformował w środę po południu, stołeczny ratusz, wykonawca przełożył termin rozpoczęcia prac. Oznacza to, że kierowcy jadący Grójecką od strony Łopuszańskiej będą mogli jeszcze zawracać przed Racławicką. Dotyczy to również autobusów linii 228 i 328.

Niebezpieczne skrzyżowanie

Ukończenie modernizacji sieci wodociągowej jest niezbędne do przebudowy tego niebezpiecznego skrzyżowania. Apelowali o to sami mieszkańcy Ochoty. Skrzyżowanie Grójeckiej z Harfową i Racławicką zaliczane jest do jednego z "czarnych punktów" dzielnicy. Planowane prace zakładają przebudowę jezdni, torowiska tramwajowego, montaż świateł i nasadzenia zieleni. Będą też nowe drogi rowerowe.