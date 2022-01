Na zdjęcie, na siku albo żeby... stanąć na głowie. Kierowcy robią dziwne rzeczy w tunelu POW

Niebezpieczne sytuacje już pierwszej nocy

Jedną z niebezpiecznych sytuacji kamery zarejestrowały pierwszej nocy, po oddaniu tunelu do ruchu. Kilka osób zorganizowało... sesję zdjęciową z udziałem trzech samochodów. Jak wymienia dalej GDDKiA, dzień później były to rozmowy na pasie awaryjnym. Z kolei w okresie świątecznym ktoś zatrzymał samochód tuż przed wyjazdem z tunelu "za sprawą potrzeby fizjologicznej dziecka".

W końcu kierowcy zorganizowali całą akcję z zablokowaniem wjazdu od strony Wilanowa, by zrobić kolejną sesję zdjęciową w tunelu. "Wszystkich nieodpowiedzialnych kierowców i ich pasażerów przebił jednak ten, który wysiadł z pojazdu, by spróbować stanąć na głowie na jednym z pasów ruchu drogi ekspresowej" - czytamy w komunikacie.

Drogowcy przestrzegają, że kierowcy powinni pamiętać o przepisach. Te zaś jasno mówią o zakazie zatrzymania pojazdu w tunelu. "Filmy oraz zdjęcia dokumentujące naruszenie prawa będziemy przekazywać policji. Użytkowniku obejrzyj film i zastanów się nad ewentualnymi skutkami takich zachowań. To zagrożenie dla uczestników ruchu i Ciebie samego!!!" - zaapelowali drogowcy.

Najdłuższy tunel już otwarty

Tunel POW pod Ursynowem został otwarty 20 grudnia. Jeszcze przed południem, tego dnia pozwolenie na jego użytkowanie wydał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Nowy tunel liczy 2335 metrów. Ale cały oddany do użytku w poniedziałek odcinek POW ma 4,6 kilometra - od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów (Przyczółkowa). Do dyspozycji kierowców są także półwęzły: Ursynów Zachód (wjazd na skrzyżowaniu Płaskowickiej i Indiry Gandhi) i Ursynów Wschód (skrzyżowanie Płaskowickiej i Rosoła). Obie nawy tunelu mają po trzy nitki ruchu oraz pas awaryjny, który stanowi rezerwę na ewentualny czwarty pas ruchu.