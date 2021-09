Ścieżka na Marszałkowskiej. Drogowcy stawiają zapory, rowerzyści je usuwają

ZDM: to plac budowy

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalskie przekonuje, że prace jeszcze się nie skończyły, co gorsze nie konkretnej daty otwarcia drogi dla rowerów. - Wszystko zależy od tego, czy przy sprawdzaniu nie wyjdą jakieś niedoróbki wykonawcy, które trzeba będzie poprawić. To jest właśnie po to, żeby "produkt końcowy" był zgodny z zamówieniem. Teraz zresztą nie ma to znaczenia, bo firma Palmett sadzi tam drzewa i ten teren jest zapleczem prac. Do tego na południowym końcu toczą się prace i są zgromadzone materiały budowlane Balzoli, pracującej na rondzie Dmowskiego - wyjaśnia.