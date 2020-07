Saska przejdzie gruntowny remont. Prace na Smoczej wstrzymane

Ulica nie była przygotowana na takie obciążenia

Jak przyznają urzędnicy, Saska to jedna z ważniejszych arterii w tym rejonie Warszawy. Znajduje się tu wiele placówek edukacyjnych oraz punktów użyteczności publicznej. Ponadto kilka lat temu ulica była obciążona wzmożonym ruchem w związku z zamkniętym po pożarze mostem Łazienkowskim. "Konstrukcja ulicy nie była przygotowana do takiego obciążenia, co wpłynęło na jej szybszą, niż zakładano, degradację. Dlatego też zamiast weekendowej wymiany nawierzchni planujemy generalną modernizację" – tłumaczą urzędnicy.

Dwa etapy prac na Saskiej Kępie

Prace zostały podzielone na dwa etapy, aby utrzymać dojazd do ulic Adampolskiej i Dąbrówki. W pierwszym etapie wyłączone z ruchu będą odcinki od Waszyngtona do Adampolskiej i od Angorskiej do Zwycięzców. W tym czasie z Adampolskiej będzie można wyjechać w lewo na Saską i dojechać do skrzyżowania z ulicami Dąbrówki i Angorską.