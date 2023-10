Samochód stanął w poprzek jezdni po zderzeniu z autobusem

czytaj dalej

Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób dorosłych, w kryzysie emocjonalnym, szczególnie tym, zagrożonym samobójstwem - powiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ten telefon to 511 200 200. Oprócz tego do szkół mają trafić informatory skierowane do osób narażonych na podobne problemy.