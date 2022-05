Samochód osobowy wbił się w betoniarkę

Jak powiedział w poniedziałek przed godziną 20 Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z ciężarowym mercedesem - betoniarką. - Kierowca volkswagena jest badany w karetce. Jeszcze nie wiadomo, czy trafi do szpitala. Kierujący mercedesem był trzeźwy - przekazał policjant.

Przekazał też, że są utrudnienia. - Od alei Wilanowskiej do ulicy Puławskiej zamknięty jest jeden pas. Podobnie jest w drugą stronę - od Puławskiej do alei Wilanowskiej. Utrudnienia są spore, do zderzenia doszło na środku skrzyżowania - ocenił Zieliński.