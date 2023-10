2,5 miliona zeskanowanych rejestracji, ponad 193 tysiące kar. Drogowcy podsumowali parkingową e-kontrolę

Jeden z pierwszych samochodów drogowców wykorzystywany do e-kontroli przejechał już 100 tysięcy kilometrów. Auto w niecałe trzy lata zeskanowało 2,5 miliona tablic rejestracyjnych, na co pieszy patrol potrzebowałby 10 razy więcej czasu, czyli około 30 lat - podaje Zarząd Dróg Miejskich.

Pierwsze samochody e-kontroli pojawiły się na ulicach Warszawy w styczniu 2020 roku. Przez niecałe trzy lata flota rozrosła się do dziewięciu pojazdów. Zarząd Dróg Miejskich zachwala system i ocenia, że okazał się on rewolucyjnym rozwiązaniem – strefa płatnego parkowania stała się szczelna, a wśród nieuczciwych kierowców zaczęło panować przekonanie, że nie opłaca się parkować "na gapę".

Wszystkie trasy są precyzyjnie zaplanowane

Patrol pieszy potrzebowałby 10 razy więcej czasu

Dzięki temu, że wszystkie samochody do e-kontroli są w pełni elektryczne, udało się również sporo zaoszczędzić na paliwie. "100 tys. km, czyli 16 600 kWh przy obecnych cenach prądu, to ok 13 tys. zł. Zwykły samochód spalinowy zużył by w tym czasie paliwo, na które musielibyśmy wydać 4 razy więcej – zakładając, spalanie na poziomie ok. 7-8 litrów i cenie benzyny ok. 6 zł' - podał ZDM.