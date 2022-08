Ciężarówka blokowała obwodnicę. Kabina wbiła się w naczepę

Do zdarzenia doszło około godziny 12.40 na trasie S2 tuż za zjazdem z S17, czyli między węzłami Patriotów i Lubelska. Jak przekazał nam Maciej Łodygowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, doszło do awarii ciężarówki, która zablokowała część jezdni w kierunku Ursynowa. - Nasze działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Na miejscu pracowały również policja i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przejazd został już udrożniony - zaznaczył strażak.