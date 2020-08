Kolejne zderzenie na trasie S8, tym razem w przeciwnym kierunku

Na trasie S8, przed węzłem Mory doszło do zderzenia czterech pojazdów: dwóch ciężarówek oraz samochodu dostawczego i osobowego. Jak informuje nasz reporter, auta nie blokują trasy, ale i tak trzeba liczyć się ze spowolnieniem w tym miejscu.

Nocą przy węźle Konotopa w kierunku Łodzi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarówek. Utrudnienia w tym miejscu nadal trwają, bo z drogi nie usunięto jeszcze tira. Tymczasem po godzinie 8 doszło do kolejnego zderzenia, tym razem w przeciwnym kierunku - do Warszawy przed węzłem Mory. - Na trasie S8 przed zjazdem na Ożarów Mazowiecki zderzyły się trzy pojazdy: ciężarówka, bus i auto osobowe. Policja jedzie na miejsce - poinformował Jarosław Florczak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.