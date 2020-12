Z ciężarówki wysypał się piach. Trasa S8 stanęła

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz przekazał przed godziną 14, że chodzi o S8 w kierunku na Marki. - Ruch odbywa się wszystkimi pasami, kierowcy po prostu rozjeżdżają ten piach. Oznacza to jednak, że jezdnia w tym miejscu jest bardzo śliska, a to rejon w którym często dochodzi do kolizji - relacjonował nasz reporter.