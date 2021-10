Dwa zdarzenia w tym samym miejscu, były utrudnienia na S8

Jak przekazał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, na trasie S8 doszło do klasycznego najechania. - Zderzyły się: peugeot z przyczepką, dwie mazdy, volkswagen i fiat. Na miejsce przyjechała policja oraz pogotowie ratunkowe. Jedna osoba z mazdy na noszach została przetransportowana do karetki. Będzie zawieziona do szpitala - poinformował Zieliński.

Dwa zdarzenia

Jak wyjaśniła Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji, w tym samym miejscu doszło do dwóch odrębnych zdarzeń. - Uczestnicy pierwszego rozliczają się we własnym zakresie, spisując oświadczenie. Natomiast wezwani zostaliśmy do kolejnego z udziałem trzech samochodów: dwóch marki Mazda i volkswagena. Uczestnik zdarzenia z jednej z mazd został zabrany do szpitala na dalsze badania. Kierowcy byli trzeźwi - przekazała Putyra.