Tir przewrócił się na bok. "Kierowca prawdopodobnie zasnął"

Na trasie S8 na wysokości Radzymina (powiat wołomiński) samochód ciężarowy wywrócił się na bok. Jak poinformowała policja, kierowca tira prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło w nocy, jednak akcja usuwania samochodu z pobocza trwała do rana, przez co tworzyły się duże korki na jezdni w kierunku Warszawy.