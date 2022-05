Kierowca wbił się w naczepę tira na S8. Duże utrudnienia w obu kierunkach

Do zderzenia doszło około godziny 12 na jezdni w kierunku Marek, około 200 metrów przed węzłem Lazurowa. - Kierowca bmw uderzył w tył naczepy samochodu ciężarowego. Wygląda to tak, jakby auto przemieszczało się później do przodu, ocierając się o bok naczepy. Na jezdni leży wiele porozrzucanych elementów karoserii - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.